Geen derde ontsnappingsact op rij: moegestreden Andy Murray sneuvelt in derde ronde Australian Open

Twee dagen geleden stond Murray nog tot 4 uur ‘s morgens op de baan in een memorabele tweede ronde tegen thuisspeler Thanasi Kokkinakis (ATP 159). De voormalige nummer 1 van de wereld won die match na een gevecht dat liefst vijf uur en 45 minuten duurde. Ook in de eerste ronde tegen de Italiaan Matteo Berrettini had Murray vijf sets en bijna vijf uur nodig om door te stoten.

De vermoeidheid na die lange wedstrijden speelde de 35-jarige Murray, die sinds 2019 een kunstheup heeft, zaterdag onvermijdelijk parten in de Margaret Court Arena. De olympisch kampioen van Londen (2012) en Rio (2016) bewoog alsmaar moeilijker over de baan van de Margaret Court Arena en nam regelmatig de tijd om uit te hijgen.

Murray is een vijfvoudig finalist van de Australian Open maar kon het toernooi nooit winnen. In 2010 verloor hij zijn eerste finale ‘down under’ van Roger Federer. In 2011, 2013, 2015 en 2016 was Novak Djokovic te sterk. Vorig jaar strandde Murray in de tweede ronde tegen de Japanner Taro Daniel.

Roberto Bautista Agut, het 24e reekshoofd, staat in de achtste finales tegenover de Amerikaan Tommy Paul (ATP 35). Die wipte zijn landgenoot Jenson Brooksby (ATP 39) in drie sets.

