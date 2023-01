Red Lions eerlijk na rechtstreekse kwalificatie: “Terechte groepswinst, maar het was toch stressen. We kunnen nog veel beter”

Dankzij de 7-1 zege van vrijdag in Rourkela tegen Japan en Duitsland dat vervolgens niet verder kwam dan een 7-2 zege tegen Zuid-Korea, sloten de Red Lions groep B op het WK hockey in India af als groepswinnaar dankzij een beter doelsaldo, waardoor ze rechtstreeks naar de kwartfinales mogen.

“We zijn erg blij met die groepswinst en ik denk dat we dat ook verdienden”, vertelt assistent-bondscoach Craig Fulton. “Het was zeker niet altijd makkelijk in de groepsfase. Onze pressing was wel altijd goed en we scoren makkelijk, vooral velddoelpunten. We zijn bovendien flexibel en kunnen enkele aanpassingen doorvoeren.”

In de kwartfinales wacht dinsdag de winnaar van het duel tussen India en Nieuw-Zeeland. “In India tegen India spelen is altijd speciaal, dat zou zeker een grote wedstrijd zijn. Het is een lastige tegenstander, maar we kennen hen goed. Nieuw-Zeeland is onder zijn nieuwe coach aan de wederopbouw van de ploeg bezig. Ook dat zou een interessant duel zijn.”

Toch even stress

Red Lion Nicolas De Kerpel was een aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea. “Met de Duitsers ben je nooit klaar,” lachte De Kerpel vanuit het hotel van de Red Lions in Rourkela.

België, dat met 7-1 won van Japan, moest de partij tussen Duitsland en Zuid-Korea afwachten om zeker te zijn van groepswinst. “Toen de Duitsers twee keer snel scoorden om er 7-1 van te maken met nog zeven minuten op de klok kregen we toch even stress,” glimlacht De Kerpel. “Ik denk dat we die eerste plaats verdienen. We zijn enorm tevreden en kijken uit naar de kwartfinales.”

Alexander Hendrickx (l) en Nicolas De Kerpel in de wedstrijd tegen Japan. — © BELGA

“Wie de tegenstander ook wordt, het wordt pittig, ook al zijn we favoriet”, zegt De Kerpel. “In en tegen India spelen is altijd leuk, maar ook gevaarlijk. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden zodat we klaar zijn voor de wedstrijd.”

De Kerpel, die door de blessure van Alexander Hendrickx andermaal zijn polyvalentie bewees als rechtsachter, vindt dat de Belgen nog beter kunnen. “We hebben al getoond dat we makkelijk scoren en we kregen er tot nu toe nog maar drie binnen. Toch kunnen we nog veel beter.”