Julian Alaphilippe wil in Mallorca moeilijk jaar achter zich laten: “Hij is klaar om te doen wat hij het liefste doet”

Tweevoudig wereldkampioen op de weg Julian Alaphilippe herneemt de competitie volgende week in de Challenge Mallorca (25-29 januari). Dat maakte zijn team Soudal Quick-Step bekend op haar website. De Wolfpack keert voor het eerst in zeven jaar terug naar de Balearen. Ploegleider Tom Steels: “Julian heeft een goede winter achter de rug en wil het moeilijke jaar achter zich laten.”

De ploeg zal in de verschillende wedstrijden met liefst vijftien renners aantreden. Het gaat naast Alaphilippe om Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Rémi Cavagna, Josef Cerny, Tim Declercq, Fausto Masnada, Casper Pedersen, Florian Sénéchal, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant, Ethan Vernon en Louis Vervaeke.

Alaphilippe hoopt in 2023 revanche te nemen na een rotjaar. De ene (zware) valpartij en ziekte na de andere volgden in sneltempo mekaar op, waardoor de Fransman zijn regenboogtrui nooit echt kon laten schitteren. Enkel in de Ronde van Wallonië mocht Juju de armen in de lucht steken, maar een dag later moest hij ook daar de wedstrijd verlaten door een covidbesmetting.

“Als ik naar ons team kijk, denk ik dat we kunnen zeggen dat elke renner die daar met ons meekomt de kans heeft om iets te doen”, zegt ploegleider Tom Steels. “Natuurlijk kijken we er naar uit om Julian in actie te zien. Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug en wil dit graag achter zich laten. Maar het zal niet gemakkelijk zijn, want zelfs de gemakkelijkere races zijn nog steeds behoorlijk zwaar. Alle jongens hebben een goede winter achter de rug en zijn erg gemotiveerd om weer een nummer vast te pinnen en te doen wat ze het liefste doen: racen”, aldus ploegleider Tom Steels.

Alaphilippe begin januari op de ploegenpresentatie van Soudal Quick-Step. — © BELGA

Van Oceanië tot in Amerika

De Challenge Mallorca bestaat uit vijf op zichzelf staande wedstrijden: de Trofeo Calvia (25 januari), de Trofeo Port d’Alcudia (26 januari), de Trofeo Serra de Tramuntana (27 januari), de Trofeo Port d’Andratx (28 januari) en de Trofeo Playa de Parma (29 januari). Voor elke wedstrijd zullen andere renners worden opgesteld.

Het wielerpeloton is bij de start van het nieuwe seizoen verspreid over nagenoeg de hele wereldbol. Over de Grote Oceaan beginnen onder meer Remco Evenepoel en Peter Sagan in Zuid-Amerika aan de Ronde van San Juan (van 22 tot 29 januari), in Australië is de Tour Down Under met namen als Michael Matthews, Caleb Ewan en Simon Yates zondag al aan haar slotrit toe.