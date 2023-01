Pas op zijn begrafenis kwam het geheim van deze weldoener boven: “Hou dit tussen ons”

Een Amerikaanse man betaalde tientallen jaren lang de medicijnen van zijn dorpsgenoten die zelf niet over voldoende geld beschikten. Dat bleek pas op de begrafenis van Hody Childress, want de man zelf wilde niet dat zijn giften bekendraakten.

Hody Childress woonde en werkte zijn hele leven lang – als boer en als werknemer in de lokale fabriek van Lockheed Martin – in Geraldine, een klein dorpje met nog geen 1.000 inwoners in de Amerikaanse staat Alabama. “Een nederige, godvrezende man, die vaak handgeschreven kaartjes stuurde naar zieke vrienden, of groenten uit zijn tuin deelde met buren”, omschrijft zijn familie hem.

Maar zelfs zijn eigen familie kende het grote geheim van Childress niet: zonder dat zij het wisten, doneerde de man al decennialang elke maand 100 dollar aan de plaatselijke apotheek, voor mensen die hun medicijnen niet konden betalen. Doorheen de jaren zou hij in totaal zo’n 12.000 dollar gedoneerd hebben, op één voorwaarde: dat zijn naam niet bekendgemaakt zou worden.

“Ik was hier twee jaar apotheker toen meneer Childress me opzij nam en vroeg of sommige mensen hun medicamenten niet konden betalen”, vertelt Brooke Walker. “Ik zei dat dat jammer genoeg vaak gebeurde, waarop hij me geld gaf. ‘Gebruik dit de volgende keer dat dat gebeurt’, zei hij. “Vertel niemand waar het vandaan komt, vertel mij niet wie het nodig heeft. Zeg maar dat het een zegen van de Heer is’. Een maand later kwam hij terug en deed hij hetzelfde. Elke maand, tien jaar lang.”

Toen Childress ziek werd en zijn eigen woning niet meer kon verlaten, vroeg hij zijn dochter om de donatie in zijn plaats te doen. “Hij zei: ‘Ik doe al een tijdje iets, en ik zou willen dat je dat blijft doen: ik wil dat je elke maand 100 dollar naar de apotheker brengt, zolang ik leef’”, aldus Tania Nix. “Ik was niet verrast. Hij was een veteraan en een gelovig man. Hij gaf om zijn gemeenschap en zijn land, en zocht altijd naar manieren waarop hij anderen kon helpen.”

Childress overleed op 1 januari op 80-jarige leeftijd. Zijn dochter voelde zich naar eigen zeggen verplicht om het geheim van haar vader bekend te maken op zijn begrafenis, “omdat het iets zegt over wat voor man hij was”. Nadat het verhaal van Chrildress werd opgepikt in de Amerikaanse media, hebben volgens Walker al verschillende mensen haar gebeld om te zeggen dat ze in zijn plaats stortingen zullen doen.