Belangrijke zege in Euroleague voor Belgian Lion Retin Obasohan en ASVEL Villeurbanne

Retin Obasohan won met ASVEL Villeurbanne in Milaan. — © EPA-EFE

Belangrijke en vooral een knappe uitzege van Retin Obasohan en ASVEL Villeurbanne in de Euroleague. De Belgian Lion (3 punten, 1 rebound, 1 assist) won met de Franse ploeg na een 37-42 bonus halfweg met 73-79 van het Italiaanse Milaan. Met 7 op 20 staat ASVEL Villeurbanne op een gedeelde 15de plaats.

Van de achttien ploegen is de top-8 na 34 speeldagen geplaatst voor de kwartfinale van de Euroleague. Donderdag bevestigen in de partij tegen het Turkse Fenerbache Istanbul is de boodschap voor Retin Obasohan en zijn ploegmaats.

Collega Lion Ismael Bako staat met het Italiaanse Virtus Bologna met 9 op 20 op een gedeelde 12de stek. Het Valencia van Sam Van Rossom, in volle revalidatie na een operatie aan de knie, staat met 10 op 20 op de negende plaats en op één zege van de top-8.