Nog steeds geen spoor van bekende Britse acteur die verdween tijdens trektocht

De 65-jarige Sands, vooral bekend door zijn vertolkingen in de televisieseries ‘24’ en ‘Smallville’, werd vorige week vrijdag voor het laatst gezien in de Baldy Bowl-regio van het San Gabriel-gebergte, ten noorden van zijn woonplaats Los Angeles. De man, een ervaren bergbeklimmer, wilde daar naar verluidt een trektocht maken, maar werd vrijdagavond als vermist opgegeven door zijn familie.

De politie vond al snel zijn wagen terug, maar van de man zelf is inmiddels al een week geen spoor meer. De gsm van Sands toont aan dat hij twee dagen nadat hij als vermist werd opgegeven, nog in beweging was. “Maar sindsdien is er geen spoor meer”, aldus de lokale politie.

De lokale autoriteiten zoeken momenteel met helikopters naar de man, maar de speurtocht op de grond is tijdelijk opgeschort als gevolg van gevaarlijke weersomstandigheden.