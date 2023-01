Geen Ajax of PSV, wel uitleenbeurt naar Everton voor ex-Bruggeling Arnaut Danjuma

PSV als Ajax, twee absolute topclubs in de Eredivisie, zouden nu toch allebei naast de komst van Nederlander Arnaut Danjuma grijpen. De 25-jarige aanvaller heeft gekozen voor een avontuur in de Premier League bij Everton. Daar komt hij onder de hoede van coach Frank Lampard.

De Nederlander arriveert op huurbasis op Goodison Park. De aanvaller trekt zo de deur bij Villareal achter zich dicht. Danjuma moet nog de medische keuring ondergaan, nadien kan de deal worden beklonken. Het gaat om een huurperiode zonder optie tot koop. Dat werd bevestigd aan Voetbal International. PSV en Ajax vissen zo achter het net.

De oversteek naar de Premier League is best verbazend te noemen, want de international bij Oranje wees eerder heel wat Engelse clubs af. Bij Everton moet Danjuma de Toffees proberen behoeden van degradatie. De ploeg staat momenteel 19de in de stand, maar de onderlinge verschillen in de staart zijn klein.