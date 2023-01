VS bestempelen Wagner Group als criminele organisatie: “Al 40.000 veroordeelde gevangenen ingezet in Oekraïne”

“Wagner is een criminele organisatie die op grote schaal wreedheden en mensenrechtenschendingen begaat,” aldus John Kirby, de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad. Hij voegde eraan toe dat het huurlingenleger “ongeveer 50.000 mensen in Oekraïne heeft ingezet, meestal veroordeelde gevangenen in Rusland.”

“We geloven dat de Wagner-groep momenteel ongeveer 50.000 mensen in Oekraïne heeft ingezet, waaronder 10.000 huurlingen en 40.000 gevangenen, in die mate dat het Russische ministerie van Defensie ‘bedenkingen’ heeft bij de ‘rekruteringsmethoden’”, zo zei hij. Volgens de Britse inlichtingendiensten zijn de huurlingen van de Wagner Group inmiddels een “sleutelcomponent” in de Russische oorlogsmachine geworden.

Kirby liet weten dat de VS verdere sancties tegen de Wagner-groep zou nemen. De paramilitaire groep wordt geleid door Jevgeni Prigozjin, en is de laatste tijd vooral zeer actief in de felle strijd om Bachmoet, in Oost-Oekraïne.