Brooke Shields vertelt in nieuwe documentaire over verkrachting: “Het was als een gevecht”

De Amerikaanse actrice Brooke Shields is in het begin van haar carrière verkracht. Dat vertelt ze in een nieuwe documentaire, die in avant-première is gegaan op het Sundace Film Festival.

Het voormalige topmodel maakte de identiteit van de dader niet bekend. Ze vertelt dat ze de man – die ze al kende – ontmoette kort nadat ze was afgestudeerd, en dat ze dacht dat het om een zakelijke bespreking ging over de deelname aan een casting voor een nieuwe film.

De man bracht haar terug naar haar hotel, waar hij haar verkrachtte. “Het was als een gevecht... Ik was bang dat ik zou stikken”, aldus de actrice. Ze vertelt verder dat ze versteende. Na de aanval belde ze naar een vriend die haar zei dat ze verkracht was, maar dat kon ze toen nog niet geloven.

De nu 57-jarige Shields heeft tot nu toe nooit in het openbaar over de verkrachting gepraat. Nu doet ze dat wel, in de documentaire ‘Pretty Baby: Brooke Shields’. De film wordt in twee delen uitgebracht op streamingdienst Hulu. Het eerste deel focust op de seksualisering waarmee Shields al vanaf heel jonge leeftijd mee geconfronteerd werd. Zo deed ze op 10-jarige leeftijd al een naaktfotoshoot, en speelde ze op haar 11de een kindprostituee is de film ‘Pretty Baby’. De actrice zei dat het “het juiste moment in mijn leven is” om in een documentaire te verschijnen.