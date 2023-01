Viktor Verhulst roept onaangekondigd special guest op podium tijdens dj-set: “Iedereen werd zot”

Tijdens een dj-set in Oostduinkerke deze zomer heeft Viktor Verhulst het publiek verrast met een special guest. “Ik wilde eens testen hoe populair ze was”, vertelt hij zondagavond in een nieuwe aflevering van De Verhulstjes. Niemand minder dan huishoudhulp Martine mocht het podium op en dat vond ze geweldig. “Ze praat er nog altijd over, daar teert ze zeker tien jaar op”, aldus Ellen.