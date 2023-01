Gedeserteerde Amerikaanse commando omgekomen in Oekraïne

Een voormalig lid van de Amerikaanse Navy SEALs is deze week om het leven gekomen in Oekraïne. Dat melden Amerikaanse functionarissen vrijdag. De Amerikaanse autoriteiten benadrukten wel dat de voormalige elitesoldaat gedeserteerd was, en op eigen initiatief vocht in Oekraïne.

Daniel W. Swift was een voormalig Navy SEAL, die sinds maart 2019 gedeserteerd was. De Amerikaanse marine verstrekte geen verdere informatie over zijn militaire staat van dienst. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde enkel de dood van een Amerikaans staatsburger in Oekraïne, maar gaf geen verdere details over de omstandigheden van het overlijden. “We staan ​​in contact met zijn familie, en bieden alle mogelijke consulaire bijstand”, aldus een woordvoerder van het ministerie.