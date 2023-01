Recordaantal Belgen wordt 60 jaar, deze bekende gezichten ook: “Je wordt op den duur behandeld als een kleuter”

Dit jaar treedt een recordaantal Belgen het rijk der zestigers binnen. Da’s demografie: in 1963 ging de babyboom naar zijn hoogtepunt, vandaag stappen die boomers op Tram Zes. Sammy Mahdi ziet ze meteen als wingewest; zijn CD&V richt zich voortaan op wie 60 en plus is. Slim, zegt de klas van 1963. Waar men 60 wordt, maar zich 40 voelt. “Als twintiger dacht ik: Opzij, ouwe zakken! Maar nu vind ik dat we te makkelijk opzij worden geschoven.”