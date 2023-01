Ex-American Football-speler gaat bijna op de vuist met NBA-sterren tijdens wedstrijd van LA Lakers

TV-analist Shannon Sharpe heeft nog maar eens zichzelf in de spotlights gebracht, al heeft hij daar nu wellicht al spijt van. De Amerikaan krijgt immers bakken kritiek over zijn laatste ‘stunt’ tijdens de NBA-wedstrijd tussen LA Lakers en Memphis Grizzlies.

Sharpe ging vrijdagavond genieten van een avondje NBA, maar geraakte tijdens de wedstrijd tussen de Los Angeles Lakers en de Memphis Grizzlies verwikkeld in een verhitte woordenwisseling. Hij vloog onder meer uit tegen sterspelers Ja Morant en Steven Adams. Ook Ja’s vader Tee Morant was bij het incident betrokken. Sharpe werd zonder pardon van het veld geëscorteerd.

De beelden van de capriolen van de voormalige NFL-ster en tv-analist gingen volledig viraal, en daarna besloot Sharpe ook zelf te reageren op het voorval. Blijkbaar begon het allemaal met een verbale ruzie tussen Sharpe en Grizzlies-aanvaller Dillon Brooks. Die laatste nam het persoonlijk dat Sharpe hem te klein noemde, en toen gingen de poppen aan het dansen. Het duurde niet lang voordat Morant, Adams en vader Tee Morant erbij betrokken raakten.

Shannon Sharpe bracht de rust door in de tunnel met het nodige security-personeel. Bij het begin van het derde kwart was Sharpe voldoende gekalmeerd om terug zijn plaats op de front row in te nemen. Hij zag zo de LA Lakers nog winnen met het allerkleinste verschil (122-121).

Dominantie van woelwater Irving

Wie ook de show stal in de NBA, was Kyrie Irving. De sterspeler van de Brooklyn Nets was op bezoek bij de Utah Jazz goed voor 48 punten en had zo een groot aandeel in de 106-117 overwinning van zijn team.

Kyrie Irving. — © Getty Images via AFP

De zevenvoudige All-Star pakte ook elf rebounds en deelde zes assists uit. Voor de Nets was het de 28e zege van het seizoen (tegen 17 nederlagen). Het team staat vierde in de Eastern Conference. Utah leed een 25e nederlaag (in 49 matchen) en is voorlopig achtste in de Western Conference, net achter uittredend kampioen Golden State. De Warriors wonnen zonder hun vedetten Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins en Draymond Green met 114-120 van Cleveland. Jordan Poole werd topschutter met 32 punten.