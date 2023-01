AUSTRALIAN OPEN. Sprookjes van 17-jarige Tsjechische en thuisfavoriet Alex ‘Demon’ De Minaur blijven duren

De Australian Open zit erop voor Elise Mertens. De derde ronde werd haar eindstation in een nacht waarin de topreekshoofden bij de vrouwen geen steken lieten vallen. Bij de mannen eindigden alle partijen in een dominante 3-0-score.

Down Under heeft de Australian Open vannacht niet te veel verrassingen gekend. Bij de heren eindigden zelfs alle partijen met een droge 3-0. Andrey Rublev (ATP 6) maakte komaf met Daniel Evans (ATP 30), het jonge talent Holger Rune (ATP 9) deed hetzelfde met Ugo Umbert, ex-winnaar van onder andere de European Open in Antwerpen. Rune en Rublev staan in de volgende ronde tegenover mekaar.

Ook de Amerikanen laten mooie dingen zien, al kan dat ook niet anders met twee wedstrijden met enkel Amerikanen. Tommy Paul (ATP 35) klopte Jenson Brooksby (ATP 39), de flamboyante J.J. Wolf (ATP 67) won op zijn beurt van Michael Mmoh (ATP 107).

Kraker in de maak

‘The Demon’ doet de Australische tennisharten nog steeds sneller slaan. De pijlsnelle Australiër Alex De Minaur (ATP 24) is het jaar uitstekend begonnen met onder andere een zege tegen Rafael Nadal op de United Cup en trekt deze lijn door op de eerste Grand Slam van het seizoen. De Minaur is Down Under de absolute publiekslieveling na het forfait van de geblesseerde Nick Kyrgios. Hij versloeg Benjamin Bonzi (ATP 48) in drie sets, met als laatste set een droge 6-0.

In de volgende ronde wacht wat nu al de blockbuster van de achtste finales zal worden, want zijn volgende tegenstander is of Grigor Dimitrov of Novak Djokovic, die op zoek gaat naar zijn tiende AO-trofee.

Exit Elise Mertens

Met Elise Mertens (WTA 32) is ook de laatste Belgische uit het enkeltoernooi verdwenen. Ze verloor met 2-6 en 3-6 van haar ex-dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 5). In het dubbel is Mertens wel nog in de running voor een nieuwe titel.

De amper 17-jarige Linda Fruhvirtova (WTA 82) blijft verbazen. Ze plaatste zich deze nacht voor de achtste finales. De Tsjechische versloeg haar ervaren landgenote Marketa Vondrousova (WTA 86) in drie sets. In de volgende ronde wacht met Donna Vekic een haalbare kaart. Ook Belinda Bencic (WTA 10) en Karolina Pliskova (WTA 31) mogen hun hotelkamer wat langer bijboeken in Melbourne.

