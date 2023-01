Weer onrust in Peru: betogers gooien met stenen naar politie, die antwoordt met traangas

Bij de aanhoudende protesten tegen de regering in Peru is het vrijdag opnieuw tot aanvaringen gekomen tussen demonstranten en de politie.

Op televisiebeelden was te zien hoe demonstranten in Lima, waar weer duizenden mensen op straat kwamen, met stenen gooiden naar de politie, terwijl die traangas afvuurde op de menigte. In de hoofdstad waren zowat 11.800 agenten op de been.

Niet alleen in Lima, over heel Peru komen mensen op straat. Ook in Arequipa, de op een na grootste stad, lanceerden actievoerders stenen op de politie en stookten ze brand rond de Anashuayco-brug in een poging om de luchthaven te bereiken, die nog steeds dicht is. Ook daar antwoordden de agenten met traangas.

In de regio Chucuito staken betogers een politiebureau in brand. In de regio Cuzco ging een mijnwerkerskamp in vlammen op. Tot slot staken actievoerder ook een douanepost in de regio Desaguadero in brand.

Afgezette president

Peru heeft sinds de afzetting en opsluiting van de socialistische president Pedro Castillo te maken met aanhoudende onrust. Betogers willen het ontslag van zijn opvolger en voormalige vicepresident Dina Boluarte en eisen onmiddellijk nieuwe verkiezingen. Afgelopen weekend riep de regering van het Zuid-Amerikaanse land de noodtoestand af.

Castillo wilde in december een motie van wantrouwen voorkomen door het parlement te ontbinden. Uiteindelijk zette de parlementsleden hem af, waarna Castillo werd opgepakt voor poging tot staatsgreep.

Bij de aanhoudende protesten kwamen in totaal al 45 mensen om.