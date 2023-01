Waals minister van Economie Borsus noemt vluchtplafond voor luchthaven Luik “onhoudbaar”

Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) noemt de beperking tot 50.000 vliegbewegingen per jaar die de nieuwe exploitatievergunning van Liege Airport zou opleggen, “onhoudbaar”. Dat zegt hij in L’Echo. “Een regering heeft niet als taak om te vernietigen wat ze zelf jarenlang succesvol heeft opgebouwd.”

De nieuwe exploitatievergunning voor de komende twintig jaar van de Luikse vrachtluchthaven zou het aantal vliegbewegingen beperken tot 50.000 per jaar. Het gaat om een initiatief gedragen door Waals milieuminister van Céline Tellier (Ecolo).

Borsus heeft het over een “destructief voorstel” dat “tot een langzame dood zal leiden” van Liege Airport. “Het zou een echte sociale ramp zijn en simpelweg betekenen dat dezelfde vliegtuigen naar andere nabijgelegen luchthavens worden gestuurd, elders in Europa zoals naar Rijsel, of naar Vlaanderen.”

De Waalse economieminister zegt wel “bezorgd” te zijn over de problematiek van de geluidsoverlast, maar zet vraagtekens bij de omvang ervan. “Ik zie bijvoorbeeld dat van de 1.927 klachten in 2021, 72 procent van elf klagers komt”, luidt het. “Ik onderschat hun probleem niet, maar we hebben het over elf klagers.” Eén buurtbewoner was in de eerste jaarhelft van 2022 alleen al goed voor 443 klachten, aldus nog Borsus.