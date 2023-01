Winkelkar tot 16 procent duurder en einde is nog niet in zicht: “Volgende crisis staat al voor de deur”

In negen maanden tijd is een winkelkar tot 16 procent duurder geworden. Dat blijkt uit onze Winkelkarwatch waarbij we een vaste korf van een kleine veertig producten op regelmatige basis vergelijken over zes verschillende ketens. En wie denkt dat de prijzen nog zullen zakken, is naïef.

De grootste stijgers zijn de usual suspects, zoals zonnebloemolie of de dure eieren die onlangs nog het nieuws haalden. Die eerste ging in sommige ketens zelfs maal twee.

De broodprijs was bij een eerdere meting in juni 2022 nog betrekkelijk stabiel ten opzichte van april 2022, maar intussen is die – los van Carrefour – ook overal gestegen. Hetzelfde met de sandwichprijs. Waarmee ze de warme bakker volgen, die ook zijn prijzen moest verhogen.

Het is ook opvallend hoe sterk de prijs van kristalsuiker toenam. En daarvoor moeten we blijkbaar niet in de richting van Oekraïne ­kijken. Wel richting Brazilië, de belangrijkste exporteur van suiker die zo de wereldprijs bepaalt. “Er is al even sprake van productie­tekorten”, zegt Bart Verstrynge, agro-econoom bij KBC. “Dure meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen jagen de kostprijs van de teelt ook de hoogte in. Al is er ook een link met de dure energie. Suikerriet wordt ook gebruikt voor de productie van bio-ethanol. Wanneer energie­prijzen hoog zijn, zoals nu, schuiven ze in Brazilië een groter deel van hun suiker richting bio-ethanol, waardoor er minder is voor de productie van suiker voor menselijke consumptie én waardoor die prijs stijgt.”

“Volgende uitdaging staat voor de deur”

Vraag is natuurlijk wanneer onze winkelkar stopt met duurder worden. Experts zien daar nog niet meteen een einde aan komen. “Zelfs al dalen de energie- en grondstof­prijzen, je zit nog met de loonindexering die producenten van voeding zullen doorrekenen”, zegt Stefan Van Rompaey van RetailDetail. “Sowieso zat er al een vertraging op andere kosten die doorgerekend werden.”

“En wanneer deze crisis voorbij is, staat al een volgende uitdaging voor de deur”, zegt Pierre-Alexandre Billiet. “Bedrijven moeten investeren in duurzame voeding, maar ook het energiezuiniger maken van hun productielijnen. Dat zal in de toekomst wel nog tot prijsstijgingen leiden.”

Prijzen zullen niet meer dalen

Denken dat prijzen ooit nog zullen dalen, is dan ook naïef, zegt Van Rompaey. “Bij groenten, fruit of vis kan dat wel, dat zijn verse producten met marktprijzen. Maar bij andere is dat niet zo. Een pintje is ook nooit meer goedkoper geworden, hé.”

Supermarktbrood blijkt ook nog een product te zijn dat goedkoper kan worden. Aldi liet nog weten dat de broodprijs daar net voor dit weekend opnieuw daalt. De reden? Brood is een publiekstrekker voor supermarkten. “Die prijs houden we zo scherp als mogelijk”, zegt woordvoerder Jason Sevestre. “Kan die naar beneden, dan doen we dat.”