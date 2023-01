Drie separatisten gedood bij schermutselingen met Thaise ordediensten

In de onrustige Thaise provincie Narathiwat, in het uiterste zuiden van het land, zijn drie separatisten omgekomen bij schermutselingen met de politie. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Politie en leger waren onderweg in een bergachtige zone in de regio, vlakbij de grens met Maleisië, toen ze botsten op een groep gewapende separatisten die het vuur openden.

“Ze zijn op ons beginnen schieten en dus moesten we terugschieten, wat tot de dood van drie mensen heeft geleid”, aldus het hoofd van de lokale politie, Suthon Sukwiset. “We hebben drie M16-geweren aangetroffen en die in beslag genomen.” Bij de ordediensten vielen geen doden of gewonden.

Al sinds 2004 woedt in de zuidelijkste Thaise provincies een conflict tussen rebellen, die vooral islamitisch zijn, en die strijden voor een grotere autonomie. Het conflict eiste al meer dan 7.000 mensenlevens.

Vorig jaar zaten vertegenwoordigers van de Thaise regering samen met de rebellen van Barisan Revolusi Nasional in Kuala Lumpur, hoofdstad van Maleisië. Het was voor de eerste keer in bijna twee jaar dat de strijdende partijen elkaar zagen, maar dat overleg leverde niets op.