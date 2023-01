Brusselse politie “ongelooflijk ongerust” over explosieve toename van “een van de vreselijkste drugs op de markt”

De Brusselse politie is “ongelofelijk ongerust” over de steile opmars van het gebruik van crack, een bewerkte vorm van cocaïne, in de hoofdstad. De populariteit is komen overwaaien uit Parijs, zegt Koen De Brandt, hoofdcommissaris in politiezone Brussel-Zuid. “Het is een van de goedkoopste en vreselijkste drugs op de markt.”