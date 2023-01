Geen foto, geen terugbetaling: nieuwe regels voor thuisverpleging roepen vragen op

De bedoeling is dat de huisarts de wonde via de foto’s van dichtbij kan opvolgen zonder dat de patiënt zich hoeft te verplaatsen. Een voordeel voor zowel patiënt, als zorgverlener, zegt Marie Landsheere van het Wit-Gele Kruis. “Op deze manier kan de opvolging efficiënter en kwaliteitsvoller verlopen. Er kijken nu bijvoorbeeld vier ogen tegelijk naar de wonde in plaats van twee. En ook de communicatie kan nu vlotter verlopen. Verpleegkundigen hoeven nu niet de hele tijd te bellen met een collega of huisarts, ze kunnen gewoon verwijzen naar de foto’s.”

Maar hoewel het om een beveiligd platform gaat, roepen de nieuwe afspraken toch vragen op met betrekking tot de privacy van de patiënten. Het nemen van een foto wordt namelijk aangegeven als wettelijke verplichting. Met andere woorden: geen foto, geen terugbetaling. Ook als het gaat om een wonde op een intieme plek dus, of eentje in het gezicht waardoor je onvermijdelijk herkenbaar op de foto staat afgebeeld.

Beroepsgeheim

Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert is niet te spreken over de nieuwe regels: “Er is hier een scala aan grote problemen. Het gaat om medische informatie, dat is heel gevoelig en mag niet zomaar verwerkt worden. De foto’s worden allicht gemaakt met het privétoestel van een verpleegkundige. Dokters hebben een zeer groot beroepsgeheim, maar een verpleegkundige zou even met zijn of haar smartphone beelden van jouw wonde mogen maken? Zoiets laat je als patiënt toch niet passeren.”

Kinderziektes

En privacy blijkt niet het enige probleem. Het systeem vertoont ook nog heel wat kinderziektes, zegt Wim Laporte, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen. “De bedoeling was om de wondzorg naar een hoger niveau te trekken en het systeem eenvoudiger te maken. We zijn blij met de nieuwe stap, maar voorlopig zijn we er toch nog wat problemen.” Hij wijst onder meer op het feit dat de softwarepakketten van de verpleegkundigen nog niet allemaal in staat zijn om de nieuwe regels toe te passen.

En volgens Laporte staan ook de huisartsen niet te springen om de vele foto’s en wondzorgdossiers die ze binnenkrijgen. “Niet elke arts ziet het zitten om zo’n wonde op te volgen via een foto. Ze doen soms bewust of onbewust de foto niet open, omdat ze niet gewoon zijn om met het systeem te werken. Soms willen ze ook vermijden dat ze betrokken geraken in de opvolging.”