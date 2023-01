32 blauwhelmen gedood in 2022

De gevaarlijkste VN-missie is – al voor het negende jaar op rij – die in het West-Afrikaanse Mali. — © AFP

In 2022 zijn 32 soldaten en politieagenten tijdens vredesmissies van de Verenigde Naties gedood bij doelgerichte aanvallen. De gevaarlijkste missie is – al voor het negende jaar op rij – die in het West-Afrikaanse Mali. Dat maakte de internationale organisatie vrijdag bekend.