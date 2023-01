Bryan Coquard overleeft waaierspektakel Down Under en sprint na 10 jaar eindelijk naar eerste WorldTour-zege, Jay Vine blijft leider

De Fransman Bryan Coquard (Cofidis) heeft de vierde etappe in de Tour Down Under binnengehaald. Na een wedstrijd vol schermutselingen eindigde de etappe toch in een massasprint en daarin was hij duidelijk de sterkste, voor ex-leider Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en landgenoot Hugo Page (Intermaché-Wanty-Gobert). Thuisrijder Jay Vine (UAE Team Emirates) blijft aan de leiding. Opvallend: het is na een rijkgevulde carrière toch pas de eerste etappezege op het hoogste niveau voor de Fransman.

Stevige wind zorgde in Australië voor een waar waaierspektakel. Jayco-AlUla en INEOS Grenadiers probeerden verschillende keren klassementsleider Jay Vine te lossen, maar die graf geen krimp. Het peloton scheurde meermaals in verschillende stukken, maar na heel wat hollen en stilstaan sprintte in de straten van Willunga Township toch nog een mooie groep voor de dagwinst, met daarbij Australiërs Michael Matthews en Caleb Ewan als voornaamste favorieten.

Maar in die sprint stond er geen maat op Bryan Coquard. De Fransman werd ideaal de laatste kilometer ingebracht en zette van bijzonder ver aan, maar kletste meteen iedereen los uit het wiel. Winnaar van de openingstijdrit Alberto Bettiol probeerde de kloof nog te overbruggen, maar niemand geraakte nog tot aan het achterwiel van Coquard. Zege nummer 49 ooit, maar of de zege veel betekende voor de kleine sprinter want het was na een loopbaan van tien seizoenen pas de allereerste ritzege in de WorldTour voor de 30-jarige.

Morgen staat de laatste rit op het programma met een finish bovenop Mount Lofty. Thuisrijder Jay Vine begint als leider met een bonus van vijftien seconden op naaste belagers Simon Yates en Pello Bilbao.

