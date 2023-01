Derde ronde is eindstation voor Elise Mertens: voormalig dubbelpartner Sabalenka is te sterk op de Australian Open

Sabalenka is het vijfde reekshoofd in Melbourne, waar ze in 2021 samen met Mertens het dubbelspel won, maar in het enkelspel nog geen erg hoge ogen gooide. De 24-jarige Wit-Russische was al halvefinaliste op Wimbledon (2021) en het US Open (2021 en 2022), maar evenaart op de Australian Open met een achtste finale haar beste resultaat. Om dit jaar beter te doen moet ze in haar volgende wedstrijd voorbij Belinda Bencic (WTA-10). Die 25-jarige Zwitserse schakelde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-70) met 2-6 en 5-7 uit.