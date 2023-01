BASKETBAL. Oostende kan bonus van 40 punten tegen viriel Charleroi niet vasthouden en moet nog vol aan de bak in bekerreturn

Tyree, van der Vuurst, Bleijenbergh, Buysschaert en Gillet openden de bekermatch beregoed en realiseerden aan 91,6 % afwerking een 23-8-tussenstand na 6’35”. Op een 0-9-reactie van de Karolo’s volgde een 9-0-antwoord van Oostende. Zo rondde Bleijenbergh met zijn tiende punt het initiële kwart aan 32-17 af. Oostende had aan 80 % afgewerkt, Charleroi aan 34,7 %.

In het tweede kwart voedden drie Oostendse bommen (Gillet 2, Barcello 1) de kloof van twintig eenheden aan 44-24. De Karolingers lagen in de touwen en incasseerden nog meer klappen. Op assist van Gillet driepunterde Barcello naar 51-29. Nog voor de achttiende minuut verstreken was, prijkte al een dertiger (60-29) op het bord! Beide teams trokken bij een ongewone 62-33-rustscore naar de kleedkamers. De Oostendenaars hadden toen evenveel tweepunters als driepunters (elk tien) gescoord. Charleroi had dank zij vijf steals elf punten uit Oostendse balverliezen aangetekend.

Buysschaert, Bleijenbergh en Tyree toonden meteen dezelfde offensieve intenties vroeg in het derde bedrijf: 68-33. De Karolingers moesten de kelk steeds meer ledigen. Coach Rotsaert vroeg bij een vernederende veertiger (75-35) na 25’09” een time-out aan. De Spirous wilden de terugmatch redden, ze werden agressiever en ze blesseerden zelfs Buysse die naar de kleedkamer stapte voor verzorging. In deze fase floten de refs niet eens een fout. Charleroi ontsnapte even aan de Oostendse wurggreep en verkleinde zo de achterstand tot 79-49.

Jackson, Schoepen en Samardzic maakten optimaal gebruik van Oostendse balverliezenom te naderen tot 90-67, 92-71 en via een bom van Samardzic tot 92-76. Een viriel zelfs grimmig Charleroi houdt alle kwalificatiekansen open. Gillet (21 punten, 9 rebounds) was uitblinker bij Oostende. Kuta (13 punten, 5 rebounds) haalde de beste stats bij de bezoekers.

Zondagnamiddag heeft de terugmatch om 15.30 uur in Charleroi plaats. Oostende moet het daarin zonder de Amerikaan Thurman doen, hij is out wegens een enkelverzwikking.