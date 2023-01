Vincent Kompany blijft maar winnen: Burnley knokt zich naar achtste competitiezege op rij

Terwijl het met zijn ex-club Anderlecht van kwaad naar erger gaat, blijft Vincent Kompany maar winnen in de Championship. Burnley stond lang op achterstand tegen West Brom, maar knokte zich in de slotfase naar de achtste competitiezege op rij. Burnley blijft stevig op kop, al won ook Sheffield United, de achtervolger op vijf punten. De derde in de stand, Watford, volgt al op 19 punten, al komt die morgen nog in actie tegen Rotherham United.