Abdel Saïd zevende op CSO-jumping Abu Dhabi

Abdel Saïd is vrijdag zevende geworden in de Grand Prix van de vijfsterrenjumping in Abu Dhabi. Met de 13-jarige merrie Arpege du Ru moest de 34-jarige Belg van Egyptische origine acht strafpunten noteren in de tweede ronde op 1m60. Slechts twee ruiters kwamen foutloos rond en de Italiaan Emanuele Gaudiano deed dat met de 14-jarige hengst Chalou het snelst.