Na 68 dagen WK-pauze is ook de Bundesliga weer begonnen, Bayern struikelt in topper

De Bundesliga lag liefst 68 dagen stil door het WK in Qatar. Als laatste van alle Europese competities begon de Bundesliga er weer aan en er stond meteen een topper op het programma. Leider Bayern München bleef steken op een 1-1 bij RB Leipzig, derde in de stand.

Bayern zat achteraf met een wrang gevoel, want Serge Gnabry had de paal getroffen en Leon Goretzka zag een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel in de opbouw. In de blessuretijd was Thomas Müller nog dicht bij de winnende treffer, maar zijn afstandsschot ging nipt naast.

Bayern was na 37 minuten op voorsprong gekomen via Eric Maxim Choupo-Moting. Hij trapte van dichtbij een voorzet van Gnabry binnen. In de 52ste minuut bracht Leipzig de bordjes in evenwicht toen Marcel Halstenberg een kopbal van Dominik Szoboszlai binnen werkte.

