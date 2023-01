Inspanningsfysioloog én ex-deelnemer over de loodzware Ocean Race: “Je krijgt zin om overboord te springen. Of iemand overboord te gooien”

Een boot. Een wereldzee. En veel volk op een zakdoek. Tot zover de gelijkenissen tussen het tv-programma Over de Oceaan en de Ocean Race, een 60.000 kilometer lange zeilwedstrijd waarvan de veertiende editie deze week van start ging. Jan Bourgois (62), Oostendenaar, professor inspanningsfysiologie aan de UGent én deelnemer in 1982, geeft survivaltips. “Een vergelijking? De Ocean Race is duizend keer zwaarder.”