Nieuwe aderlating voor Yellow Tigers: ook Jodie Guilliams stopt als international

De voorbije jaren hebben een half dozijn potentiële kernspeelsters hun medewerking aan de nationale ploeg opgezegd. Volgens insiders wijzen minstens vier van hen naar het toxische klimaat dat onder bondscoach Gert Vande Broek zou heersen. Vorig jaar trokken Kaja Grobelna en Ilka Van de Vyver zich terug. Van de Vyver meldde toen dat ze een terugkeer onder een nieuwe bondscoach zou overwegen.

In december 2021 brachten de getuigenissen van drie oud-internationals de bondscoach in opspraak. De 56-jarige Vande Broek werd beschuldigd van machtsmisbruik en mentaal grensoverschrijdend gedrag. Het bondsparket startte vervolgens een onderzoek op, dat tientallen mensen à charge en à décharge hoorden. Vorige week volgde de conclusie dat er inderdaad sprake was van (mentaal) grensoverschrijdend gedrag. De tuchtraad binnen Volley Vlaanderen zal zich nu “beraden over een passende disciplinaire sanctie” voor de geviseerde coach.