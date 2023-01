Een boeket met twee kaartjes voor Hilaire Van der Schueren. ‘Spoedig herstel’, nu hij na een val van de tractor even in een rolstoel zit. Maar natuurlijk ook ‘Gelukkige Verjaardag’, want de Nestor onder de Belgische ploegleiders wordt zondag 75 jaar. Terugblik op een lang en gelukkig leven. “Weet je waar ik spijt van heb? Dat ik nooit de Vlerick-school heb gedaan.”