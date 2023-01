Lommel SK weet na 15 op 15 weer wat verliezen is: penseelstreek Anello komt te laat tegen Club NXT

Lommel SK kon in Roeselare geen vervolg breien aan de vijf zeges op rij in 2022. Het elftal van Steve Bould ging met 2-1 onderuit tegen Club NXT. De penseelstreek van Anello in de winkelhaak bracht niets op.

Lommel SK beëindigde 2022 met 15 op 15, die vlekkeloze reeks wilden de Noord-Limburgers graag doortrekken in Roeselare. Hoofdtrainer Steve Bould kan minstens drie maanden niet rekenen op rechtsachter Rafik Belghali vanwege een meniscusletsel. Kapitein Glenn Neven maakte op die positie zijn wederoptreden na tien maanden blessureleed. Bij Club NXT voerde de Truiense hoofdtrainer Nicky Hayen maar liefst zes wissels door. Leuk detail: de partij werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Erwin Blank.

Fataal Lommels balverlies

De eerste opschudding in The NEST liet even op zich wachten. Na tien minuten slalomde Vancsa voorbij Sabbe. De Hongaarse international haalde de achterlijn, maar Martinez knalde van dichtbij via een Brugse voet hoog over. Op een piekfijne grasmat was het lang zoeken naar openingen. De Brugse piepkuikens kropen langzaam uit hun schulp. Aan de linkerkant flitste Talbi voorbij Monjonell, maar Ivezic stond alert te keepen. Het lage tempo kwam de partij niet ten goede. Het openingsdoelpunt van Club NXT viel even later dan ook uit het niets. Na Lommels balverlies op het middenveld schakelde Hautekiet een versnelling hoger en na een ongelukkige assist van Henkens slalomde de Brugse verdediger langs Ivezic: 1-0. De thuisploeg trok het laken steeds meer naar zich toe en Lommel SK moest alle zeilen bijzetten om een snelle dubbele achterstand te vermijden. Het flauwe centrale schotje van Kadiri voor de pauze was typerend voor de aanvalskracht van de Limburgers.

Sandra verdubbelt voorsprong

De tweede helft vatte aan met dezelfde 22 protagonisten. Lommel SK eiste in de aanvangsfase het balbezit op en joeg achter iedere bal om Club NXT tot sneller balverlies te dwingen. Het bracht weinig zoden aan de dijk. Na net geen uur spelen bracht Bould met Cauê een verse aanvallende kracht tussen de lijnen, Kadiri droop af. Het vele middenveldspel van beide elftallen kon het verkleumde publiek niet charmeren. Scheidsrechter Blank wuifde het handspel van Homma via de eigen arm weg. Op de tegenaanval vergat Sandra Lommel SK de doodsteek te geven, maar de Brugse aanvaller kreeg de aflegger van de niet-egoïstische Talbi niet onder controle. Enkele tellen later was het dan toch raak. De Brugse aanvallers tikten het leer vlot rond in het Lommelse strafschopgebied en de koelbloedige Sandra schoof het leer laag tussen Ivezic en de paal binnen: 2-0.

Penseelstreek Anello

Een zesde Lommelse zege op rij was plots ver weg. Neven besloot een snelle aansluitingstreffer op de paal. Het mooiste doelpunt van de avond - en misschien wel het hele weekend - viel na 69 minuten. Vanop zo’n twintig meter krulde Anello het leer met een penseelstreek prachtig in de winkelhaak: 2-1. De aansluitingstreffer was plots slikken voor Club NXT. De Noord-Limburgers roken bloed. Shinton veegde met één hand een afgeweken poging van Cauê uit doel. Het slotkwartier leverde uiteindelijk niets meer op voor de Noord-Limburgers. De eerste nederlaag van 2023 was daarmee een feit. Club NXT pakt twaalf op twaalf.

CLUB NXT: Shinton - Spijers, Ordonez, Hautekiet (’70’ De Roeve) - Sabbe, De Smet (83’ Pérez), Audoor, Talbi - Sandra, Vermant, Homma (62’ Servais).

LOMMEL SK: Ivezic - Neven, Amankwah, Wuytens, Monjonell - Thordarson (69’ Metinho), Vancsa, Henkens (84’ Kabongo) - Martinez, Kadiri (57’ Cauê), Anello.

DOELPUNTEN: 34’ Hautekiet 1-0, 63’ Sandra 2-0, 69’ Anello 2-1.

GELE KAARTEN: 38’ Hayen (protest), 85’ Monjonell (fout),

SCHEIDSRECHTER: Erwin Blank

TOESCHOUWERS: 300