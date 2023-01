Man verbergt zich in vuilnisbak om zijn vrouw de stuipen op het lijf te jagen: “Zo houden we ons huwelijk al 24 jaar gelukkig”

Een Amerikaans koppel deelt hun opvallend trucje voor een gezonde en gelukkige relatie: elkaar de stuipen of het lijf jagen en – soms gemene – grapjes uithalen. “We nemen elkaar al 24 jaar in het ootje”, klinkt het bij beelden waarin de echtgenoot zich in een vuilnisbak verbergt en een taart in het gezicht van zijn vrouw duwt. “Onze zielen blijven er door verweven en zo houden we ons huwelijk gelukkig.”