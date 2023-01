Aline Pelckmans elfde op EK skeleton in Altenberg, Colin Freeling vijftiende

Aline Pelckmans is vrijdag op de elfde plaats geëindigd op de Europese kampioenschappen skeleton in het Duitse Altenberg. Bij de mannen kwam Colin Freeling niet verder dan de vijftiende plaats.

De wedstrijden in Altenberg telden mee als Wereldbekermanche en Europees kampioenschap. Pelckmans zette in de eerste run 1:00.85 neer, goed voor de 21e plaats bij alle deelnemers en de 11e plaats op het Europese niveau. Daarmee kon ze zich niet plaatsen voor de tweede run. Die was voorbehouden voor de top twintig.

Het EK-goud ging naar de Duitse Tina Hermann. Zij zette in de twee runs samen 1:56.52 op de tabellen. Het zilver was voor de Oostenrijkse Janine Flock, het brons voor de Duitse Susanne Kreher. De Nederlandse titelverdedigster Kimberley Bos moest vrede nemen met de vierde plaats.

Ook bij de mannen zat er voor Freeling niet meer in dan de eerste run. In 59.69 eindigde hij op de 24e en tevens laatste plaats, op Europees niveau leverde hem dat een vijftiende plaats op. Het goud ging naar de Brit Matt Weston, in 1:54.16 over twee runs. Zilver en brons ging naar Duitsland, voor achtereenvolgens Christopher Grotheer en Axel Jungk.