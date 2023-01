Vlaamse overheid bouwt topsportsubsidies Badminton Vlaanderen af: “Gitzwarte dag”

Volgens Badminton Vlaanderen heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) op basis van het advies van Sport Vlaanderen beslist om de topsportsubsidies voor badminton af te bouwen. “Om in aanmerking te komen voor topsportsubsidies moet het potentieel aanwezig zijn om op middellange termijn spelers naar de mondiale top acht te brengen”, klinkt het vrijdag in een mededeling van Badminton Vlaanderen.

“Deze beslissing heeft tot gevolg dat er een uitdoofscenario wordt opgestart wat betreft de topsportsubsidies vanuit de Vlaamse overheid. De federatie wordt hierdoor hard geraakt. Het spreekt voor zich dat de ontgoocheling omtrent de beslissing, en de timing ervan, groot is bij alle betrokkenen. Speerpunt van de topsportwerking, Julien Carraggi, maakte het afgelopen jaar een opmerkelijke sprong op de wereldranglijst, van plaats 200 naar plaats 78. Dit zorgt ervoor dat hij de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen in Parijs kan starten vanop een kwalificatieplaats. Jonge belofte Charles Fouyn maakte een sterke progressie en staat momenteel op de 3e plaats van de U19-wereldranking. Verder leverden enkele beloftevolle talenten verschillende Europese topprestaties af.”

De federatie onderzoekt nu de precieze gevolgen van de beleidskeuze van Sport Vlaanderen. Momenteel blijft de omkadering en ondersteuning van de spelers in elk geval gewaarborgd. “Dit is ongetwijfeld een gitzwarte dag voor het badminton in België”, zegt hoofdcoach Wouter Claes. “We blijven geloven in deze spelers en werken hard om oplossingen te vinden om hen verder te begeleiden in hun traject.”

Op de vorige Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio was er met Lianne Tan één Belgische badmintonspeelster aan de slag. Dat waren haar derde Olympische Spelen. Bij de vorige twee edities, in Londen 2012 en Rio 2016, werd ze vergezeld door haar broer Yuhan Tan.