Ook inbeslagnames op kabinet-De Moor

Eerder op de dag raakte bekend dat deurwaarders enkele goederen in beslag zullen nemen op de hoofdzetel van Fedasil in Brussel. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft daar de toestemming voor gegeven.

Naar verwachting zal volgende week ook een deurwaarder op het kantoor van staatssecretaris De Moor langsgaan om enkele meubelstukken in beslag te nemen. Net als bij Fedasil gaat het om goederen die niet essentieel zijn voor de goede werking van het kabinet. Met de opbrengst van de verkoop moeten de boetes kunnen worden betaald waartoe België is veroordeeld.

Door Le Soir om een reactie gevraagd, zegt het kabinet van de staatssecretaris niet op de hoogte te zijn van de aangekondigde inbeslagnames.