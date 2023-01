Spelersbus Antwerp Giants zit vast in sneeuw, bekerwedstrijd in Luik wordt uitgesteld

Jean-Marc Mwema en co. zatten vast in de sneeuw en in de regio Luik. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Geen heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België tussen Luik en Telenet Giants Antwerp. De spelersbus van de Giants vertrok om 16u45 aan de Heylen Vastgoed Basket Campus in Merksem, het trainingscentrum van Telenet Giants Antwerp, maar zat omstreeks 18u30 vast in de sneeuw in het Luikse.

“Geen doorkomen aan. We geraakten niet meer vooruit of achteruit. Hallucinant,” zei general manager Eddy Faus van de Giants. Ook fans van Luik die onderweg waren stuurden berichten dat de wegen rond de Country Hall van Luik in Sart Tilman er erbarmelijk bijlagen. De club Luik begreep de boodschap en was akkoord om de heenwedstrijd van de halve finale van de Belgische Cup uit te stellen naar zondag om 15 uur. De return blijft op woensdag 25 januari in de Lotto Arena.