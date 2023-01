Imana Truyers, vorig jaar in actie op de veldloop in Alken. — © Boumediene Belbachir

Met een drukke atletiekzondag lijkt de veldloop van Alken, de zevende manche van het LCC, misschien wel de pineut te worden. Tot nu toe schreven net geen 300 sportievelingen zich in. “Ik zie het wel goedkomen. Als we kunnen flirten met de grens van 400 deelnemers zijn we dik tevreden”, bekijkt ACA-secretaris Marc Knaepen het optimistisch.