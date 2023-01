Biniam Girmay wil ook dit jaar de wereld verbazen! ”Ik heb nog altijd het gevoel dat ik in een droom leef”

Zouden we twaalf maand geleden aangeschoven hebben voor een interview met de toen 21-jarige Biniam ‘Bini’ Girmay? Op nauwelijks één jaar tijd, met winst in Gent-Wevelgem en een rit in de Giro, heeft de groeidiamant uit Eritrea zichzelf de status van ‘man van de toekomst’ bij elkaar gefietst. De volgende doelen? De Ronde van Vlaanderen winnen voor Intermarché-Circus-Wanty. En een ritje in de Tour mag er ook bij!