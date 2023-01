Geen sprake meer van een hype: Måneskin is niet zinnens om nog te wijken van de top. Met ‘Rush’ zetten de Romeinen hun zegetocht verder en werpen ze zich op als de redders van Rock-’n-roll. Al eist dat ook van een stel twintigers geen onaardige tol. “In Italië schrijven ze nog steeds graag trash over ons. Daar kunnen we niks aan veranderen.”