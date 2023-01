Menten aast naast De Lie op succes in Europese seizoenopener

Zondag staat met de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 de opener van het Europese UCI-seizoen geprogrammeerd. De organisatie kan rekenen op de aanwezigheid van in totaal negentien ploegen. Met Movistar (Rojas), Cofidis (Herrada), Arkéa-Samsic (Biermans), AG2R Citroën (Van Avermaet) en Team Jayco AlUla (Mezgec) staan er vijf WorldTeams aan het vertrek. Ook het pas gedegradeerde Lotto-Dstny tekent present met een sterk zevental. Arnaud De Lie is ongetwijfeld troefkaart nummer één. De jonge Waal krijgt onder meer Jasper De Buyst, Brent Van Moer en Milan Menten mee aan zijn zijde voor een wedstrijd van 190 kilometer. De start is in Valencia, de finish is gelegen in La Nucía. Onderweg wachten er twee beklimmingen, met de top van de laatste klim op ruim dertig kilometer van de aankomst. Vorig jaar eindigde de wedstrijd in een sprint en ging de zege naar de Italiaan Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa). (roro)