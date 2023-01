Hardcore-muziek op uitvaart van Lieuwe Westra: bijzonder afscheid in intieme kring van veel te vroeg gestorven ex-renner

Friesland, familie en vrienden hebben afscheid genomen van Lieuwe Westra (40) die zaterdag overleed aan hartfalen. Na de middag kwam een massa mensen langs in Dokkum, waar de Nederlandse ex-prof lag opgebaard in een open kist met de Friese vlag en de kleuren van Astana, waarvoor hij met Nibali de Tour de France won. Uit de boxen klonk de hardcore-muziek die ‘Ut Beest’ zo lief was.

Ex-collega’s Pieter Weening en Tom-Jelte Slagter groetten Westra. Enrico Gasparotto en Vincenzo Nibali waren ook van plan om de oversteek te maken, maar toen ze hoorden dat hij in intieme kring werd begraven, besloten ze later bij de familie langs te komen. “Hij deed alles voor Nibali én voor de ploeg”, liet Enrico Gasparotto optekenen in de ‘Leeuwarder Courant’. “Lieuwe wordt nooit vergeten. Hij was een close vriend”, aldus de Zwitser die nu ploegleider is van Bora-hansgrohe. Na de begroeting werd er in kleine kring een herdenking gehouden.