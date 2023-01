Gemaskerde overvallers dringen boerderij binnen en houden bewoners onder schot

Drie mannen vielen donderdagavond een boerderij in een zijstraatje van de Kerkstraat in Overmere binnen. Ze bedreigden de drie aanwezige bewoners met een wapen en eisten geld. De drie doorzochten het hele woongedeelte en konden cashgeld buitmaken. De daders zijn nog steeds voortvluchtig, de bewoners komen er met de schrik van af.

De feiten vonden donderdagavond plaats. Een onbekende terreinwagen reed het erf op achteraan het Ettingstraatje in Overmere, een zijstraatje van de Kerkstraat. Drie gemaskerde mannen stapten uit en drongen binnen in de boerderij. “Wij waren de koeien aan het melken, maar de vrouw des huizes was op de computer aan het werken, toen die drie daar ineens voor haar stonden”, zegt één van de slachtoffers. “Ze hebben haar bij de arm genomen en eisten geld.”

Wapen

De landbouwers, vijftigers, die een melkveebedrijf runnen waren bang. “Je verwacht zoiets niet, bovendien hadden ze een wapen bij. Of het echt was, dat weten we niet, maar we werden wel onder schot gehouden”, klinkt het. “Ondertussen doorzochten de anderen het huis. Het leken jonge gasten, die wisten wat ze deden.”

“Ze bleven kalm, gebruikten geen geweld en door hun maskers waren ze onherkenbaar. Ze spraken Nederlands.” Waarom de gangsters de boerderij kozen is onduidelijk. “Daar hebben we zelf ook het raden naar”, zeggen de slachtoffers. “Misschien omdat de boerderij afgelegen ligt. Niemand denkt dat zoiets in Overmere kan gebeuren.”

Cashgeld

De boeven vertrokken met cash geld, maar hoeveel de buit bedraagt is niet duidelijk. De politie werd erbij gehaald en de nodige vaststellingen werden gedaan. De ordediensten rukten massaal uit en er werd ook een drone ingezet, maar van de daders is voorlopig geen spoor. Een dag later komt het nog steeds hard binnen. “Het heeft alles bij elkaar dan misschien maar tien minuten geduurd, ik heb er toch niet goed van geslapen. Het leek ook veel langer te duren”, zegt de bewoner. “Waren ze eerst in de stallen binnengekomen, dan hadden we weerwerk geboden en ze in de melkput geduwd.”

Het landbouwerskoppel wil wat is voorgevallen geen tweede keer meemaken en besliste om beveiligingscamera’s te hangen. Er is een vermoeden dat de daders eerder al kwamen verkennen. “We hebben een week of zo geleden al een keer een onbekende wagen gezien, maar we hebben de nummerplaat niet kunnen zien”, klinkt het. “Die keerde op het erf en stoof weg.”