Raskin rond met Rangers, Standard wacht op Schots bod

Volgens Schotse bronnen is er al een akkoord tussen de club en de speler en is het nu alleen nog wachten tot Rangers een officieel bod indient bij Standard. Voorlopig is dat nog niet het geval, klinkt het in Luik.

Net als Selim Amallah in oktober werd Raskin vorige maand naar de Luikse B-kern gestuurd omdat hij zijn contract weigerde te verlengen. Aangezien hij in het laatste halfjaar van zijn contract zit, was hij vrij om rechtstreeks te onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Rangers wou hem in de zomer al inlijven, maar toen sprong de transfer nog af omdat de overgang van de Finse international Glen Kamara van Rangers naar Nice in laatste instantie werd opgeblazen. Zes maanden later lijken de Rangers Raskin alsnog binnen te halen.

Vrijdagmiddag liet Rangers-coach Michael Beale zich nog lovend uit over de Belgische belofte-international. “Een heel goede speler. Ik herinner me hem nog van onze wedstrijd tegen Standard (in 2020 in de Europa League, nvdr.). We zijn geïnteresseerd, maar we zullen niet de enigen zijn.”