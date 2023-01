Biatleet Florent Claude 24e op WB sprint Aterselva

Florent Claude is vrijdag op de wereldbeker biatlon in het Italiaanse Anterselva 24e geworden in de 10 kilometer sprint. Na één gemist schot finishte hij op 1:52.0 van de Noorse winnaar Johannes Thingnes Boe Thierry Langer werd na drie missers op 3:17.3 pas 73e.

Thingnes Boe is de eerste biatleet in de geschiedenis die vijf sprints op rij wint in de Wereldbeker. Hij is dit seizoen nog ongeslagen in de discipline. Met zijn tiende zege van het seizoen verstevigde de 29-jarige Noor zijn leidersplaats in de wereldbekerstand. Daarin is Claude 19e en Langer 61e.

Zaterdag staat er een achtervolging (12,5 km) op het programma in Anterselva, zondag volgt een 4x7,5 kilometer aflossing.