Alle 369 mensen die in Paleizenstraat gescreend werden, zijn asielzoekers

Donderdag werden 369 mensen die in het kraakpand in de Paleizenstraat verblijven gescreend. 368 van hen zijn verzoekers tot internationale bescherming, één persoon niet. Dat verklaarde minister-president Rudi Vervoort vrijdag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement. De identificatie gaat vrijdag en maandag verder. “Pas dan zullen we samen met het kabinet van staatssecretaris De Moor, burgemeester Jodogne en minister Maron kunnen bespreken wat er dient te gebeuren met de eventuele mensen die er nog zouden verblijven”, vervolgde hij.

Khadija Zamouri (Open Vld) riep minister Alain Maron op tot actie: ““Er is een medische noodtoestand in Paleizenstraat. Minister Maron is bevoegd voor gezondheid en dakloosheid.”

Mathias Vanden Borre (N-VA) wees erop dat de situatie het resultaat is van het beleid van de federale regering en haar gebrek aan ontradingscampagnes en onwil om gedwongen terugkeren te organiseren, maar ook van de Brusselse regering en haar verbod op uithuiszettingen en de subsidiëring van transmigratiehubs, waardoor Brussel uitgegroeid is tot de favoriete bestemming van mensensmokkelaars. Jan Busselen (PVDA) hekelde de traagheid waarmee het probleem wordt opgelost, “waardoor de ontmenselijking wordt verdergezet”.

Opvanglocaties

De mogelijke oplossingen na het verlaten van het pand door de asielzoekers zullen besproken worden door de betrokken kabinetten. Bruss’Help is betrokken bij de telling, aldus nog Vervoort, die aangaf dat er meerdere keren per week wordt vergaderd om samen andere locaties te zoeken voor deze mensen en dat hij bereid is met Fedasil samen te werken voor de herhuisvesting. “De opvanglocaties moeten uitgerust zijn met sanitaire voorzieningen, verwarming en een noodtrap, voldoen aan de eisen van de brandweer en lang genoeg beschikbaar zijn”, voegde hij eraan toe.

Wat de medische bijstand betreft, stond een mobiele eenheid van het Rode Kruis ter plaatse paraat om alle personen die in het kraakpand vertoeven te behandelen, en indien nodig naar het ziekenhuis te brengen. Sinds deze week kunnen ze terecht bij het Rode Kruis in het Refugee Medical Point aan de Pachecolaan 42 in Brussel, waar ze, onder andere, worden gescreend en gevaccineerd.

“Het is mijn wens dat Bruss’Help op termijn de plaatsen voor de migranten op het terrein zal coördineren. Daartoe zal het aantal medewerkers van de organisatie worden uitgebreid. Dat zal intern door de bevoegde kabinetten en in de raad van bestuur verder worden besproken”, besloot minister-president Vervoort.

Geen registratie

Federaal staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole de Moor bevestigt dat veel mensen die zich aanmeldden beschikken over een asielaanvraag. “We horen van organisaties op het terrein dat de mensen uit de Paleizenstraat die daar niet over beschikken, zich niet laten registreren. We gaan er daarom van uit dat gisteren en vandaag alle asielzoekers uit de Paleizenstraat zijn geregistreerd. Er wordt nu nog nagegaan bij wie het effectief om een lopende asielprocedure gaat”, stelt ze vrijdagavond.

Maar ze betreurt ook dat “de screening vandaag bemoeilijkt werd door een aanzienlijke instroom van asielzoekers die elders verblijven en nog geen opvang hebben. Verschillende advocaten hadden oproepen gedaan om zich aan te melden bij de screening”, hekelt ze.