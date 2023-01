Ex-rijkswachter en ex-crimineel Robert Beijer (71) is in Thailand inmiddels veroordeeld. De eeuwige vermeende verdachte in het Bende van Nijvel-dossier verbleef illegaal in zijn Thaise luxevilla in Pattaya en moet het land verlaten. Tot dan wacht hem in hoofdstad Bangkok een hoogst onaangename ervaring in een vol detentiecentrum.