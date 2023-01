Grote verkeerscontroles in Zonhoven en Lummen

Donderdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en douane controles in Zonhoven en Lummen. In Zonhoven kon de politie 6 bestuurders uit het verkeer halen die onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zaten. Deze bestuurders moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren. Er werden 12 pv’s opgesteld voor onder andere geen of vervallen keuring, drugsbezit en het gebruik van een gsm achter het stuur. Bijkomend werden nog 36 onmiddellijke inningen opgesteld waarvan het merendeel voor gsm-gebruik achter het stuur, het niet-dragen van een gordel, geen of vervallen keuring en ladingverzekering. Vlabel kon 13 pv’s opstellen i.v.m. verkeersbelasting, in totaal kwamen ze op een bedrag van 6.329,75 euro.

Tijdens de controle in Lummen werd er een bestuurder geverbaliseerd voor het gebruik van een gsm-toestel achter het stuur. Nadat hij terug vertrokken was, werd hij wederom langs de kant gezet omdat hij opnieuw met zijn gsm-toestel bezig was achter het stuur. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén van de bestuurders die positief testte op drugs achter het stuur tijdens de controle in Zonhoven, belde een vriend op om haar op te komen halen aangezien haar rijbewijs ingetrokken was. De nieuwe bestuurder bleek bij aankomst ook positief te testen op drugs in het verkeer.

