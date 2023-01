Nog geen beslissing over eventuele levering Leopard-tanks aan Oekraïne

Op de bijeenkomst van zowat vijftig bondgenoten van Oekraïne op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland is nog geen beslissing genomen over de eventuele levering van Duitse Leopard-tanks. Dat heeft nieuwbakken Duits minister van Defensie Boris Pistorius meegedeeld.

De vraag is “besproken geweest”, maar “er is nog geen beslissing genomen”, klonk het. Wel zal Duitsland reeds voorbereidingen treffen voor het geval dat er een levering zal plaatsvinden. De beslissing daarover zal “zo snel mogelijk” worden genomen, besloot Pistorius.

Pistorius weerlegde de insinuaties dat Duitsland op de rem zou staan. “We aarzelen niet, we wegen simpelweg de voor- en nadelen af. We hebben de verantwoordelijkheid om na te denken over de gevolgen voor alle partijen”, klonk het.

Nog volgens de Duitse defensieminister zou zijn land niet alleen staan met die mening. “Veel bondgenoten delen onze mening”, verklaarde Pistorius. “Er zijn zowel goede redenen pro als contra te bedenken.”

Eerder op vrijdag had regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit nog duidelijk gemaakt dat de levering van Duitse tanks niet gekoppeld is aan de levering van Amerikaanse M1 Abrams-tanks. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat een Duitse bondskanselier een Amerikaanse president voorwaarden of eisen oplegt”, verkondigde Hebestreit. Wel benadrukte hij dat een gecoördineerde beslissing met de Verenigde Staten belangrijk is.

Duitsland staat onder druk om zich uit te spreken over de levering van de Leopard-tanks. Enkele landen, zoals Polen en Finland, hebben al aangegeven deze tanks te willen leveren, maar daarvoor hebben ze een Duits fiat nodig.

