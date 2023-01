Dr. Alaaddin Yilmaz, hartchirurg in Jessa in Hasselt, gebruikt voor hartoperaties een speciale techniek, waarbij er enkel een insnede wordt gemaakt in de borstkas.

Hasselt

In Jessa in Hasselt is een patiënt amper één dag na zijn hartoperatie al ontslagen uit het ziekenhuis. Dat is een primeur voor België. Dr. Alaaddin Yilmaz, die de ingreep uitvoerde, gebruikt voor hartoperaties een speciale techniek, waarbij er enkel een insnede wordt gemaakt in de borstkas.