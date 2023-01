Onze tv-tips: een typerende stem, wielerdrama en een boekverfilming

OnderOns

Canvas, za, 22.25u

Marlene on the Wall, Luka en Tom’s Diner. De hits van singer-songwriter Suzanne Vega behoren tot het collectieve geheugen en leiden dankzij TikTok een nieuw leven. Het meisje met de gitaar van veertig jaar geleden groeide uit tot een charismatische performer die haar publiek raakt met pure songs. Thomas Vanderveken leert met ons de vrouw achter de muziek kennen en ontmoet haar in Eindhoven.

The Racer

VTM, za, 20.20u

Een verhaal met de Ronde van Frankrijk 1998 als decor. Niet toevallig het jaar dat de wielerwedstrijd werd opgeschrikt door een nooit gezien dopingschandaal. Tegen deze achtergrond brengt de film een fictief verhaal met rollen voor Louis Talpe en Matteo Simoni. Sterke film die het onderwerp doping in beeld brengt, gesitueerd in een periode waarin dat de (verborgen) norm was.

The Girl with the Dragon Tattoo

Play6, za, 20.20u

In 1966 verdwijnt Harriet Vanger spoorloos. Veertig jaar later krijgt journalist Mikael de opdracht om de geschiedenis van de familie neer te schrijven. Mikael begint met computerdeskundige Lisbeth aan het verhaal. Je merkt de chemie tussen Daniel Craig en Rooney Mara. Regisseur David Fincher is een van de weinige mensen uit het vak die erin slaagt om een lange film op elk moment boeiend te houden. (tove)